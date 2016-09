King’s Lynn Stars No.1 Iversen playing catch-up

Kings’s Lynn Young Stars number one Niels-Kristian Iversen scored seven points at the Stockholm FIM Grand Prix in Sweden to keep his hopes alive of automatically qualifying for next year’s series.

The Dane needs to finish in the top eight, but is playing catch-up as he is currently ten points behind eighth-place rider Antonio Lindback with two rounds to go.

Scorers from Stockholm GP: Jason Doyle 19 (1st), Chris Holder 13 (2nd), Fredrik Lindgren 14 (3rd), Matej Zagar 15 (4th), Bartosz Zmarzlik 12, Tai Woffinden 11, Piotr Pawlicki 10, Greg Hancock 9, Maciej Janowski 8, Niels-Kristian Iversen 7, Peter Kildemand 6, Kim Nilsson 5, Antonio Lindback 4, Michael Jepsen Jensen 4, Jacob Thorssell 1, Chris Harris 0.

Standings (after round 9 of 11): Doyle 123, Hancock 118, Woffinden 107, Zmarzlik 100, Holder 98, Pawlicki 81, Janowski 80, Lindback 74, Lindgren 73, Iversen 64, Zagar 64, Nicki Pedersen 62, Kildemand 62, Andreas Jonsson 39, Harris 33, Jepsen Jensen 11, Patryk Dudek 8, Martin Smolinski 8, Danny King 7, Krzysztof Kasprzak 7, Anders Thomsen 5, Kim Nilsson 5, Peter Ljung 4, Vaclav Milik 3, Tobias Kroner 2, Denis Stojs 1, Nick Skorja 1, Daniel Kaczmarek 1, Thorssell 1, Matic Ivacic 0.

National League top seven

Up to and including Sunday

Tm M W F A Pts

Birmingham 20 18 1064 716 63

Kent 22 16 1098 858 58

Eastbourne 21 16 1028 856 54

Cradley 22 14 1008 947 45

Belle Vue 19 10 870 833 35

Mildenhall 21 11 939 914 34

King’s Lynn 18 9 815 778 29

