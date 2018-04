Gig Guide - April 6-12

FRIDAY

Blakeney Harbour Room 01263 741666 Delta Groove

Octavia’s Cafe, Wisbech 01945 467413 7.30pm, After Hours Live with Rebekah Vyce

United Services Club, Hunstanton 01485 533360, 8.30pm Mike Shelby

Woolpack, King’s Lynn 07917 698735, 8pm Karaoke

SATURDAY

Deer’s Leap, King’s Lynn 01553 671919 Karaoke

Rampant Horse Inn, Fakenham 01328 862421 Bloodgate Hill

The Swan, Downham Market 01366 858904 Karaoke

United Services Club, Hunstanton 01485 533360, 8.30pm Borderline

The Wildfowler, Terrington St Clement 01553 829107 FuseD

The Winch, West Winch 01553 767100 Stone Pony

SUNDAY

Fox & Hounds, Heacham 01485 570345 Summer of Jazz, Phil Brooke and Pete Oxborough

The Live and Let Live, King’s Lynn 01553 764990 Andy Graham

The Swan, Downham Market 01366 858904 Karaoke

United Services Club, Hunstanton 01485 533360, 8pm Karaoke

Waterside, Hunstanton 01485 535810 Bandeoke

TUESDAY

The Bell, Hempton 01328 864579, 8pm Open Folk Night

Fox & Hounds, Heacham 01485 570345 Ray Fenwick

Swaffham Jazz Club 01366 328730 The Colin Mason Quartet with Sax virtuoso Myke Clifford

WEDNESDAY

Red Cat, North Wootton 01553 631244 Open Acoustic Folk Session

THURSDAY

Runcton Holme Social Club 01354 610126, 7.45pm Texas Tornados

The Swan, Downham Market 01366 858904, 8pm Open mic night

Wolferton Social Club 01485 600948, 8pm The Wolf Folk Club

Woolpack, King’s Lynn 07917 698735, 8pm Karaoke