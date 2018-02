Gig Guide - Feb 16-22

Have your say

FRIDAY

Anvil Inn, Congham 01485 600625 DNA

Fox & Hounds, Heacham 01485 570345 Retro Rockets

Woolpack, King’s Lynn 07917 698735 8pm Karaoke

The Swan, Downham Market 01366 858904 8pm Karaoke

SATURDAY

Blakeney Harbour Room 01263 741666 Mussel Festival with music by The Old Wild Rovers

Conservative Club, London Road, King’s Lynn 01553 773230 8pm Waddo

Deer’s Leap, King’s Lynn 01553 671919 Karaoke

Dersingham Social Club 01485 543380 Forever Retro

Downham Market Club 01366 382246 8.30pm Hush

Fakenham Academy 01328 851039 Mel Stevens and The Classics

Rathskeller, King’s Lynn 01553 773713 Who Knew

Soul Cafe and Restaurant, King’s Lynn 07795 417734 9pm Soul night with DJ Zola

United Services Club, Hunstanton 01485 533360 8.30pm Kenny and the Motives

SUNDAY

Queen Victoria, Snettisham 01485 541344 4pm Ed & Laura

The Swan, Downham Market 01366 858904 Karaoke

United Services Club, Hunstanton 01485 533360, 8pm Karaoke

Waterside, Hunstanton 01485 535810 Bandeoke

MONDAY

Watlington Jazz Club 7.30pm Ed & Laura Jazz Quartet

TUESDAY

Fox & Hounds, Heacham 01485 570345 Whiskey Twist

THURSDAY

The Swan, Downham Market 01366 858904, 8pm Open mic night

Woolpack, King’s Lynn 07917 698735, 8pm Karaoke